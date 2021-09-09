Экс-президент Франции все признал и покаялся. Но его не посадят за терроризм

Закон и ПорядокПолитикаЭкс-президент Франции все признал и покаялся. Но его не посадят за терроризм Сегодня во Франции начинается суд, который пресса уже успела назвать "процессом века".Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьVladimir LioubimcevА главным подстрекателем всего происходящего являются США, которые далекоооо находятся от происходящего.. И - все сходит у них с рук и ног. Их бы четвертовать, чтобы больше ни к одной из стран в Мире они не тянули эти свои конечности... ДА.... Нет больше на Западе политиков высочайшего уровня, каким был Шарль де Голль... Все какие-то сейчас бесхребетные и ведомые...Комментировать
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