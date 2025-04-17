Какие овощи и зелень посадить в огороде на даче в апреле

Какую зелень и овощи можно в апреле посадить на рассаду и что можно посеять прямиком на грядку, чтобы как можно быстрее собрать первый урожай? Разбираемся вместе с нашими экспертами — ведущими учеными знаменитой Тимирязевки.
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