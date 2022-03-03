Звуковые волны помогут восстановить кости — исследование

В новом исследовании, опубликованном в научном журнале Small, ученые из Мельбурнского королевского технологического института (RMIT University) использовали звуковые волны, чтобы превратить стволовые клетки в костные, что является достижением тканевой инженерии, которое однажды поможет пациентам восстановить кость, утраченную в результате рака или дегенеративного заболевания.