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Звуковые волны помогут восстановить кости — исследование

В новом исследовании, опубликованном в научном журнале Small, ученые из Мельбурнского королевского технологического института (RMIT University) использовали звуковые волны, чтобы превратить стволовые клетки в костные, что является достижением тканевой инженерии, которое однажды поможет пациентам восстановить кость, утраченную в результате рака или дегенеративного заболевания.

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