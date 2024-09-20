Блиновский под угрозой увольнения: скандал с Пашаевым и 45 миллионами ставит под сомнение его будущее на СВО Юлия ЧинковаАлексей Блиновский, несмотря на недавние события, продолжит свое активное участие в специальной военной операции (СВО).
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