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Блиновский под угрозой увольнения: скандал с Пашаевым и 45 миллионами ставит под сомнение его будущее на СВО

Блиновский под угрозой увольнения: скандал с Пашаевым и 45 миллионами ставит под сомнение его будущее на СВО

Блиновский под угрозой увольнения: скандал с Пашаевым и 45 миллионами ставит под сомнение его будущее на СВО Юлия ЧинковаАлексей Блиновский, несмотря на недавние события, продолжит свое активное участие в специальной военной операции (СВО).

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