Володин заявил, что Госдума установит высокие штрафы для водителей электросамокатов

В 2024 году число ДТП со средствами индивидуальной мобильности, в том числе самокатами, выросло в 2,5 разаГосдума 10 июля рассмотрит в первом чтении законопроект, вводящий высокие штрафы для водителей электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), нарушающих ПДД, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.