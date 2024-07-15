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Товарищеский матч. Женская сборная России примет КНДР. На прошлой неделе было 0:3

Товарищеский матч. Женская сборная России примет КНДР. На прошлой неделе было 0:3

12 июля россиянки проиграли КНДР со счетом 0:3. Товарищеский матч Москва, стадион «Москвич»  Россия жен – КНДР жен – 19:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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