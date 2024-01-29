Пустились в бегство: российские силы сорвали ротацию боевиков ВСУ в районе Клещеевки

Еще одну попытку замены боевиков ВСУ на передовой сорвали на артемовском направлении. Под покровом тумана националисты пытались перебросить на линию фронта дополнительные силы, но были застигнуты дроном-разведчиком.
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