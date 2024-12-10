В Молдове примут меры для упрощения экспорта

Министерство инфраструктуры и регионального развития и Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности организовали сегодня совместное заседание, в ходе которого обсудили консолидацию инфраструктуры для упрощения экспорта, передает moldpres.
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