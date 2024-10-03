Вэнс: подход администрации США к конфликту на Ближнем Востоке лишен смысла

Подход действующей американской администрации к конфликту на Ближнем Востоке лишен смысла. Соответствующую точку зрения озвучил кандидат в вице-президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс, информирует ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии