Антон Чужой: «Я хочу играть в футбол в «Амкале». Мне надо поговорить с Гатаговым, чтобы он мне сказал, нужен я команде или нет»

Чужой: «Главный вывод – я хочу играть в «Амкале» в футбол» Федос: «Кажется, что дальше еще часть какая-то напрашивается» Чужой: «Я хочу в среду с Маратычем честно поговорить и сказать: «Скажи честно, нужен я тебе, как игрок, или нет? По твоим поступкам – нет.