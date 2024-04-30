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Антон Чужой: «Я хочу играть в футбол в «Амкале». Мне надо поговорить с Гатаговым, чтобы он мне сказал, нужен я команде или нет»

Чужой: «Главный вывод – я хочу играть в «Амкале» в футбол» Федос: «Кажется, что дальше еще часть какая-то напрашивается» Чужой: «Я хочу в среду с Маратычем честно поговорить и сказать: «Скажи честно, нужен я тебе, как игрок, или нет? По твоим поступкам – нет.

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