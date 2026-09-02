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Аргументы и Факты

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Минтранс отреагировал на угрозы Зеленского гражданской авиации России

Минтранс отреагировал на угрозы Зеленского гражданской авиации России

Глава Минтранса Андрей Никитин заявил, что Россия не допустит значимых перерывов в работе гражданской авиации, комментируя угрозы Владимира Зеленского.

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