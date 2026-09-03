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Пятый канал

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Родившая в 11 лет Валя Исаева устроила драку с дочерью в эфире

Родившая в 11 лет Валя Исаева устроила драку с дочерью в эфире

Валя Исаева, которая стала известна после рождения дочери в 11 лет, устроила конфликт с 21-летней Аминой в эфире программы на федеральном канале.

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