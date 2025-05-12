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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сегодня пройдет совет ISU: по его итогам могут назвать состав российских фигуристов на Олимпиаду-2026

Решение по допуску отдельных российских спортсменов до олимпийской квалификации, которая состоится в сентябре в Пекине, принимает специальная рабочая группа.

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