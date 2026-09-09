На СВО отправили миллионы дронов, которые никак не могут сбить ВСУ

С начала применения оптоволоконных FPV-дронов «Князь Вандал Новгородский» (КВН) в августе 2024 года в зону специальной военной операции поставлены миллионы таких аппаратов.
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