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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Винисиус во время класико жестом показал фанатам «Барсы», что «Реал» 15 раз выиграл ЛЧ. Также бразилец возмущался игрой «Мадрида»: «Черт, мы так легко теряем мяч!»

Винисиус во время класико жестом показал фанатам «Барсы», что «Реал» 15 раз выиграл ЛЧ. Также бразилец возмущался игрой «Мадрида»: «Черт, мы так легко теряем мяч!»

Каталонцы дома обыграли мадридский клуб (4:3) в матче 35-го тура Ла Лиги. По ходу матча Винисиус жестом показал болельщикам «Барселоны» число 15 – столько раз «Реал» выигрывал Лигу чемпионов.

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