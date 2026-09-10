Supreme Court Blocks Missouri Republicans' New Congressional Map The U.S. Supreme Court blocked Missouri Secretary of State Denny Hoskins on Thursday from using the state's Republican-drawn 2025 congressional map, an order that puts Missouri back under the districts adopted in 2022.
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