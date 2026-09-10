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Supreme Court Blocks Missouri Republicans' New Congressional Map

Supreme Court Blocks Missouri Republicans' New Congressional Map

Supreme Court Blocks Missouri Republicans' New Congressional Map The U.S. Supreme Court blocked Missouri Secretary of State Denny Hoskins on Thursday from using the state's Republican-drawn 2025 congressional map, an order that puts Missouri back under the districts adopted in 2022.

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