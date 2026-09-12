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Минобороны РФ: пресечены попытки ВСУ прорвать окружение в Харьковской области

Минобороны РФ: пресечены попытки ВСУ прорвать окружение в Харьковской области

Российские военные нанесли удары по целям на всей территории Украины. Масштабным атакам подверглись логистические объекты, топливно-энергетический комплекс и транспортная инфраструктура, используемые в интересах украинской армии.

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