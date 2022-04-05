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Армия РФ уничтожила высокоточным оружием центр подготовки украинских сил спецопераций, использовавшийся для размещения наемников

Армия РФ уничтожила высокоточным оружием центр подготовки украинских сил спецопераций, использовавшийся для размещения наемников

Армия Российской Федерации ликвидировала с помощью высокоточного вооружения центр подготовки украинских сил специальных операций, который использовался для размещения наемников.

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