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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бадоса встретилась с Шараповой: «Маленькая Паула сегодня исполнила мечту »

Паула Бадоса поделилась эмоциями от встречи с Марией Шараповой на турнире в Сан-Паулу. Испанка встретилась с пятикратной чемпионкой турниров «Большого шлема» после выхода в полуфинал.

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