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Энрике о 2:1 с «Марселем»: «Все говорили, что «ПСЖ» будет легко, но играть на «Велодроме» совсем не просто. У них очень хороший тренер, они будут прогрессировать»

Главный тренер « ПСЖ » Луис Энрике высказался о победе над « Марселем » (2:1) в 5-м туре Лиги 1.  «Это был матч, который, как мы и планировали, получился очень сложным.

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