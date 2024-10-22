В Германии заявили, что ЕС выделит на кредит для Украины €18 млрд

Евросоюз планирует выделить на международный кредит для Украины, финансируемый за счет доходов от замороженных российских активов, около €18 млрд, заявил глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер в ходе визита в Нью-Йорк.
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