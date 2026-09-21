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В Британии мужчина тайно поселился на чердаке у соседки, а потом поджег ее дом

В Британии мужчина тайно поселился на чердаке у соседки, а потом поджег ее дом

Жительница Великобритании Кирсти Скас рассказала о предательстве соседа Пола Грилинга, который тайно жил на чердаке ее дома и следил за ней.

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