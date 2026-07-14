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Авторадио

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«Газпром нефть» подарила зрителям театральный праздник на фестивале «Улицы культуры»

В Оренбурге в четвертый раз прошел фестиваль «Улицы культуры». В этом году он был посвящен театру - все желающие смогли посетить мастер-классы по актерскому мастерству и театральному этикету, послушать лекции об оренбургских театрах XIX-XX веков.

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