Steak Lovers
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Steak Lovers

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Превращаем рис и баклажаны в пирог. Достаточно сложить в форму и запечь

Превращаем рис и баклажаны в пирог. Достаточно сложить в форму и запечь

Баклажаны и рис способны на большее, чем просто гарнир или закуска. Давайте приготовим изысканный закрытый пирог с нежной начинкой из сыра и ароматным соусом, который удивит вас и ваших гостей своим вкусом и оригинальностью.

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