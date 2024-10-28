Превращаем рис и баклажаны в пирог. Достаточно сложить в форму и запечь

Баклажаны и рис способны на большее, чем просто гарнир или закуска. Давайте приготовим изысканный закрытый пирог с нежной начинкой из сыра и ароматным соусом, который удивит вас и ваших гостей своим вкусом и оригинальностью.
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