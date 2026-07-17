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Тульские новости

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В Тульской области завершился конкурс юных строителей

В Тульской области завершился конкурс юных строителей

Завершился конкурс «Я — строитель Тульской области». В число 21 финалиста вошли участники, ставшие членами первого в регионе Детского совета при Общественном совете министерства строительства Тульской области, который был создан по инициативе губернатора Дмитрия Миляева.

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