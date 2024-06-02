Economist: личную охрану Набиуллиной усилили после повышения ставки до 20%

Журнал The Economist сообщил, что главе Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной пришлось усилить личную охрану после того, как в конце февраля 2022 года регулятор повысил ключевую ставку до рекордных 20% годовых.
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