Вернувшиеся компании заплатят высокую цену за уход, считает Шинский

Возвращение ряда западных компаний в Россию вполне возможно, однако стоимость такого шага для каждой компании будет зависеть от того, насколько "элегантно" она покинула российский рынок, считает генеральный директор Франко-российской торгово-промышленной палаты (CCI France Russie) Павел Шинский.
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