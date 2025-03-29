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ЦСКА и «Динамо» Махачкала входят в топ антизрелищных команд РПЛ. 1.55 – в их очном матче будет забито меньше 3 голов

ЦСКА и «Динамо» Махачкала входят в топ антизрелищных команд РПЛ. 1.55 – в их очном матче будет забито меньше 3 голов

ЦСКА примет «Динамо» Махачкала в 22-м туре РПЛ. ЦСКА – явный фаворит с коэффициентом 1.65. На махачкалинцев можно поставить за 6.

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