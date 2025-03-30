Последнее контрнаступление Украины в 2023 г. должно было закончить войну, — NYT

Последнее контрнаступление Украины в 2023 г. должно было закончить войну, — NYTВ 2023 году Киев и союзники рассчитывали, что большое контрнаступление станет финальной главой войны: украинцы добьются абсолютной победы, или Путин будет вынужден просить о мире.