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Царьград

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ВОЗ заявила: число случаев Эболы вдвое больше 2500 официальных

ВОЗ заявила: число случаев Эболы вдвое больше 2500 официальных

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус сообщил, что число случаев Эболы может превышать 5000 из-за конфликтов в Африке, ограничивающих доступ.

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