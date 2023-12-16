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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Журналист ESPN Тим Макмэн: «Мужчины ростом ниже 180 см не должны судить игры НБА. У невысоких парней комплекс Наполеона»

Журналист ESPN Тим Макмэн выразил необычную точку на судейство НБА в подкасте «Hoop Collective». Макмэн считает, что лига должна ввести лимит по росту для арбитров-мужчин.

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