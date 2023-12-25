Курянин обвиняется в убийстве матери по неосторожности

<p style="text-align:justify"><strong>В суде рассмотрят уголовное дело в отношении 40-летнего жителя областного центра, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью матери, повлекшего по неосторожности ее смерть.
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