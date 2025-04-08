МВД: при краже денег через вирус в телефоне следует обратиться в банк

В случае, если мошенники украли деньги через вирус на мобильном телефоне, пострадавшим рекомендуется немедленно отключить телефон, извлечь SIM-карту, заблокировать операции через горячую линию банка и обратиться в полицию.
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