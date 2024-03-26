Охрану школ, детсадов и ДК Екатеринбурга хотят усилить Росгвардией

К охране екатеринбургских школ, детсадов и учреждений культуры хотят привлечь Росгвардию. Это обсуждалось на закрытой части заседания гордумы, где заслушивался доклад об антитеррористической защищенности объектов, рассказали URA.
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