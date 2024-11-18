В народном календаре – день Ионы. Девушки, которым позарез надо замуж, именно сегодня загадывают такие желания и разбрасывают возле дома всякую мелочь – монетки и сделанные своими руками безделушки.
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В народном календаре – день Ионы. Девушки, которым позарез надо замуж, именно сегодня загадывают такие желания и разбрасывают возле дома всякую мелочь – монетки и сделанные своими руками безделушки.