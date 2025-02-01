Производство продукции сельского хозяйства в РФ снизилось на 3,2% в 2024 году

Согласно данным Росстата, объем производства сельскохозяйственной продукции в России в 2024 году сократился на 3,2% (в сопоставимых ценах), охватив все категории хозяйств: сельскохозяйственные организации, фермерские хозяйства и личные подсобные хозяйства.