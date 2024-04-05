Компания Samsung ошеломляет цифрами прогноза роста прибыли

Компания Samsung раскрыла ожидаемые цифры роста операционной прибыли. В первом квартале 2024 года компания может превысить прошлогодние показатели на 931% ! Согласно предварительному отчету, операционная прибыль за январь-март, вероятно, составила 6,6 триллиона корейских вон (4,89 миллиарда долларов США).
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