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Президент лиги OPEN FC: «Верю, что Рахмонов сможет забрать пояс в 2023 году»

Президент лиги смешанных единоборств OPEN FC Александр Гурьянов после победы Шавката Рахмонова (17-0) над Джеффом Нилом (15-5) отметил, что от казахстанца зависит будущее ММА в стране.

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