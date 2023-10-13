Росгвардия возьмёт на контроль оборот оружия: В России появится специальная база

Председатель комитета по информационной политике и экс-советник главы Росгвардии Александр Хинштейн анонсировал внесение в Госдуму проекта, который поспособствует созданию Росгвардией собственной государственной информсистемы в сферах оборота оружия, частной охранной деятельности и вневедомственной охраны.
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