Sky News: Главы МИД Британии, Франции, ФРГ и Украины отложили встречу в Лондоне

Чиновники отменили поездку вслед за официальными лицами США.Главы МИД Франции, Германии, Украины и Великобритании, по всей видимости, отложили встречу в Лондоне после того, как свой визит отменили госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф.