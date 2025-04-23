Sky News: Главы МИД Британии, Франции, ФРГ и Украины отложили встречу в Лондоне

Чиновники отменили поездку вслед за официальными лицами США.Главы МИД Франции, Германии, Украины и Великобритании, по всей видимости, отложили встречу в Лондоне после того, как свой визит отменили госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф.
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