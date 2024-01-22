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В Госдуме заявили о признании США выгоды от конфликта на Украине

В Госдуме заявили о признании США выгоды от конфликта на Украине

США получают выгоду он конфликта на Украине и признают это. Как отметил в разговоре с «Известиями» 22 января первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, США помимо прочего подчиняют себе экономику своих союзников.

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