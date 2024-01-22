США получают выгоду он конфликта на Украине и признают это. Как отметил в разговоре с «Известиями» 22 января первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, США помимо прочего подчиняют себе экономику своих союзников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии