Кто имеет право ездить по полосам, выделенным для общественного транспорта

Муниципальное предприятие Regia Transport Electric опубликовало видеоролик, который в рамках проекта MOVE IT like Lublin объясняет назначение полос, предназначенных для общественного транспорта, а также то, кто имеет право ездить по этим полосам.
Муниципальное предприятие Regia Transport Electric опубликовало видеоролик, который в рамках проекта MOVE IT like Lublin объясняет назначение полос, предназначенных для общественного транспорта, а также то, кто имеет право ездить по этим полосам.
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