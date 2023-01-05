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Кто имеет право ездить по полосам, выделенным для общественного транспорта

Муниципальное предприятие Regia Transport Electric опубликовало видеоролик, который в рамках проекта MOVE IT like Lublin объясняет назначение полос, предназначенных для общественного транспорта, а также то, кто имеет право ездить по этим полосам.

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