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Трамп дал совет не ждать поражения России на Украине, вспомнив о судьбе Гитлера

Трамп дал совет не ждать поражения России на Украине, вспомнив о судьбе Гитлера

Бывший американский лидер и кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп дал совет общественности не ждать поражения России на Украине и вспомнить обычные уроки истории.

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