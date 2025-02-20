Пророчество о судьбе России: богословы раскрыли тайное послание Фатимы Ольга БезродняяПророчество Фатимы остается одной из самых обсуждаемых тем в религиозном контексте, и его связь с Россией вызывает интерес у верующих.
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