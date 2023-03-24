Вашингтон готовит реванш в Крыму

Почему американцы не смирились с потерей стратегически важного не только для них полуострова? Дмитрий Родионов На фото: военно-морская база Черноморского флота в Севастополе (Фото: Алексей Павлишак/ТАСС) Материал комментируют: Дмитрий Ежов Сергей Кулик США толкают Украину на провокации в отношении Крыма, так как хотели бы получить контроль над Черным морем, считает председатель координационного совета Международной ассоциации друзей Крыма, бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский.