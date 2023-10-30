Китай намерен развивать военное сотрудничество с Россией

Пекин намерен развивать и углублять стратегические связи с Вооруженными силами России, сообщил заместитель председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжан Юся в ходе официальной церемонии открытия 10-го Сяншаньского форума по безопасности.
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