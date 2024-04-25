Отставка не спасла от уголовного дела

Nikolay Stepanov

Вадим, только смертная казнь, ибо " ...при 300% прибыли нет такого преступления, на которое не решился бы [коррупционер] даже под страхом виселицы". Сталин это понимал, китайские коммунисты тоже понимают, а в российской Думе не могут принять соответствующий закон, так как сами в основном ворье. И вот здесь глухой тупик.