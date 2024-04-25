По подозрению в получении взятки в особо крупном размере, 24 апреля в Москве сотрудниками ГСУ Следственного комитета и ФСБ была задержана Светлана Стригункова, ранее занимавшая должность первого заместителя Председателя Правительства Московской области.
Отставка не спасла от уголовного дела
Комментарии
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Nikolay Stepanov
Вадим, только смертная казнь, ибо " ...при 300% прибыли нет такого преступления, на которое не решился бы [коррупционер] даже под страхом виселицы". Сталин это понимал, китайские коммунисты тоже понимают, а в российской Думе не могут принять соответствующий закон, так как сами в основном ворье. И вот здесь глухой тупик.
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17 час.
Катерина
А я с вами не согласнаЯ.) Пусть пока помучаются... глядишь и что-то вспомнят. А то получится КОНЦЫ В ВОДУ.
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17 час.
нР
наталья Рогачкова
Надо еще, что бы была полная конфискация имущества.
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16 час.
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