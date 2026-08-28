Медицинское сообщество Татарстана собрало 15 млн рублей в помощь жителям ЛНР

Врачи, медсестры и руководители медицинской отрасли Татарстана пожертвовали порядка 15 млн рублей в помощь жителям Луганской Народной Республики.
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