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Татар-информ

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Медицинское сообщество Татарстана собрало 15 млн рублей в помощь жителям ЛНР

Медицинское сообщество Татарстана собрало 15 млн рублей в помощь жителям ЛНР

Врачи, медсестры и руководители медицинской отрасли Татарстана пожертвовали порядка 15 млн рублей в помощь жителям Луганской Народной Республики.

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