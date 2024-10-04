Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«Поражаем цели, наводим ужас»: снайперы рассказали о работе в Угледаре

«Поражаем цели, наводим ужас»: снайперы рассказали о работе в Угледаре

Снайперы помогали российским штурмовикам продвигаться в Угледаре. Подавить сопротивление ВСУ удалось в том числе при огневой поддержке снайперских групп, которые окопались в засаде вокруг города и наносили точечные удары по противнику.

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