Экипаж ТОС "Тосочка" сжег позиции и укрытия с боевиками в курском приграничье

Минобороны РФ Экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-2 "Тосочка" отдельной бригады РХБЗ группировки "Север" в ходе выполнения боевых задач уничтожил позиции и укрытия с украинскими боевиками в приграничном районе Курской области в ночное время.
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